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Білл Гейтс дав важливу пораду молоді

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Білл Гейтс - фото 1
Білл Гейтс / instagram

Засновник компанії Microsoft і найбагатша людина планети Білл Гейтс в бесіді з молодими користувачами платформи Reddit дав поради щодо збереження екології.

Так, один з учасників дискусії поцікавився у мільярдера, яку порада той міг би дати дев'ятнадцятирічній людині. Відповідаючи на питання, Гейтс порекомендував молоді більше турбуватися про зміни клімату.

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"Намагайтеся більше дізнатися про проблему зміни клімату. Зрозуміло, не варто займати цим все свій час – перш за все вам необхідно вибрати цікаву роботу й зрозуміти, у що ви здатні зробити свій внесок. З усім тим, не варто забувати про глобальні цілі, що не мають стосунку до ваших особистих успіхів", – закликав Білл Гейтс.

У лютому Білл Гейтс розповів про прагнення обнулити вуглецевий слід від особистого літака. Він зізнався, що використовує зроблене з рослин біопаливо, яке коштує втричі дорожче за звичайне, і таким чином намагається зробити внесок у збереження клімату, а також стимулювати розробку інноваційних технологій.

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