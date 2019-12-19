Чоловіки проти жінок: дізнайтесь, хто робить більше селфі

Кожен із нас бодай раз робив селфі. Але є й ті, хто просто не може не фотографувати себе за допомогою гаджетів, оснащених камерами. Дізнайтесь, скільки ж у середньому на рік ми робимо селфі!

Китайська компанія з виробництва смартфонів Honor провела дослідження, під час якого з'ясувалося, що середній користувач телефона з камерою робить понад 450 селфі на рік.

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Згідно з даними того ж дослідження, чоловіки роблять більше фотографій, ніж жінки. Також близько 85% людей вважають, що вони почали фотографуватися частіше, ніж будь-коли раніше.

Користувачі, молодші 30 років, роблять на 27% більше знімків, ніж старші вікові групи. Це, на думку Honor, призведе до того, що наступні покоління будуть більше спілкуватися за допомогою зображень.

Жінки роблять менше селфі, ніж чоловіки

Дослідження також показує, що власники смартфонів почали використовувати менше фільтрів і частіше відмовлятися від ретуші знімків у порівнянні з попередніми роками. 62% людей у ​​віці від 16 до 29 років віддають перевагу природнішим фотографіям, ніж їх однолітки п'ять років тому.

Зіграймо у гру: кидайте у коментарі ваше останнє селфі ;)

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