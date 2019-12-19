На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловіки проти жінок: дізнайтесь, хто робить більше селфі
-
- 17
Кожен із нас бодай раз робив селфі. Але є й ті, хто просто не може не фотографувати себе за допомогою гаджетів, оснащених камерами. Дізнайтесь, скільки ж у середньому на рік ми робимо селфі!
Китайська компанія з виробництва смартфонів Honor провела дослідження, під час якого з'ясувалося, що середній користувач телефона з камерою робить понад 450 селфі на рік.
І ще: Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
Згідно з даними того ж дослідження, чоловіки роблять більше фотографій, ніж жінки. Також близько 85% людей вважають, що вони почали фотографуватися частіше, ніж будь-коли раніше.
Користувачі, молодші 30 років, роблять на 27% більше знімків, ніж старші вікові групи. Це, на думку Honor, призведе до того, що наступні покоління будуть більше спілкуватися за допомогою зображень.
Дослідження також показує, що власники смартфонів почали використовувати менше фільтрів і частіше відмовлятися від ретуші знімків у порівнянні з попередніми роками. 62% людей у віці від 16 до 29 років віддають перевагу природнішим фотографіям, ніж їх однолітки п'ять років тому.
Зіграймо у гру: кидайте у коментарі ваше останнє селфі ;)
Читайте також: В Ісландії величезна хвиля змила туристів під час групового селфі: відеофакт
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
21:30Відморожений 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
-
21:13Хардкорний Lamborghini продадуть на аукціоні за шалені гроші
-
21:0020 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47EMUI 10 на Android 10 вийшла для смартфонів HUAWEI: перелік моделей
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:19Чоловіки проти жінок: дізнайтесь, хто робить більше селфі
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
19:21Чому варто оновити свою Tesla Model 3
-
18:53Науковці розповіли, що спільного між курінням і самотністю
-
18:23У США мером міста став 7-місячний малюк: йому шалено личить смокінг
-
18:00Гороскоп на 20 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Грандіозний скандал: менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:2317-річна американка викрала і розбила літак
-
16:51Представлений електричний ретробайк з гібридною батареєю
-
16:19Гарні новини: уперше за 20 років кількість курців скоротилась
-
15:52Puma представила спеціальні кросівки для геймерів
-
15:35Оце так мандаринка: оголена alyona alyona показала нове фото
-
15:13OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу
-
14:53Чому на продовження Аватару так довго чекати: відповідь режисера
-
14:33Можна дивитись вічно: відео з полохливим котом розвеселило Reddit
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
13:56Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
07:32Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
- 17 грудня
-
21:54Названо найшкідливіші жіночі звички
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
13:04У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
-
11:41Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
-
07:14Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні
- 16 грудня
-
21:13Головні тренди здорового харчування у 2020 році
-
19:30ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)