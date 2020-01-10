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Учені вважають, що від раку можна позбутися за одну секунду

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Учені вважають, що від раку можна позбутися за одну секунду - фото 1

Згідно з новим дослідженням, хворі на рак незабаром зможуть пройти весь курс лікування менш ніж за секунду. Новаторський метод використовує заряджені частинки замість звичайних рентгенівських променів для проведення променевої терапії.

Дослідники підтвердили ефективність методу протонної променевої терапії раку, при якому весь курс лікування займає менше однієї секунди. Вчені збираються далі працювати над цим методом і не виключають, що вже незабаром флеш-терапія буде введена в медичну практику.

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Як відомо, найчастіше для променевої терапії, що допомагає позбутися від злоякісних пухлин, використовується фотонне випромінювання. Однак останнім часом вчені почали проводити лікування за допомогою методу флеш-терапії, при якому для опромінення хворих тканин використовуються протони. Ефективність від цього така ж, а здорові тканини пошкоджуються менше.

Учені вважають, що від раку можна позбутися за одну секунду - фото 378917

Учені з американського Онкологічного центру імені Абрамсона при Пенсільванському університеті провели порівняльне дослідження, результати якого підтвердили, що флеш-терапія приблизно на дві третини знижує ризик побічних ефектів у порівнянні з фотонною променевою терапією.

Також фахівці відзначили, що показники лікування у пацієнтів, які отримували один з двох варіантів лікування, були практично однаковими. А курс "вміщувався" в один сеанс тривалістю в одну секунду. Тоді як при фотонній радіотерапії курс лікування становить кілька тижнів.

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Джерело: dailymail
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