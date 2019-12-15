Як відрізнити грип від застуди, і чому краще залишитися вдома

Лікарі назвали головні симптоми грипу, з якими краще не виходити з дому.

Пітливість і сильний озноб. Коли у людини підіймається температура, вона швидше за все відчує легкий озноб, таке часто буває при застуді. А от про грип свідчить сильніший озноб і на додачу до нього підвищена пітливість.

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Головний біль. При ГРВІ також часто може боліти голова, але саме при грипі хворий відчуватиме сильний головний біль, а все через запалення слизових оболонок.

Зневоднення через діарею та нудоту. Якщо два перших симптоми збіглися, а ви відчуваєте ще нудоту і діарею, то вам слід терміново звернутися за медичною допомогою. Адже це може призвести до сильного зневоднення, а це дуже небезпечно для тіла.

Спазми і біль у м'язах. Якщо у хворого грип, то швидше за все він відчує не лише легке нездужання, але й доволі відчутні болі у м'язах, може дійти і до спазмів.

Тиск у вухах. Розвивається через запалення внутрішніх областей коловушної лінії. З'являється, як другорядний симптом при грипі.

Не хворійте!

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