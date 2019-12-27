Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Сигнали організму, які не можна ігнорувати

  • 5
Піклуйтеся про себе - фото 1
Піклуйтеся про себе / bigmir

На тлі постійного поспіху і кругообігу подій всі ми часто ігноруємо SOS-сигнали, які подає організм, списуючи все на втому і нерви.

Німіють кінцівки

Відчувши незрозумілу слабкість або оніміння в кінцівках або на будь-якій іншій ділянці тіла, зверніть увагу на супутні ознаки, і уважно простежте за своїм станом. Адже це може попереджати про інсульт. Також це небезпечне захворювання супроводжують головний біль, запаморочення, порушення зору і координації рухів, асиметрія лицьових м'язів тощо.

І ще: Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта

Поколювання в грудях

Будь-яке неприємне відчуття за грудиною, особливо якщо йому супроводжує пітливість, задишка, нудота і стрибки тиску, мають бути взяті до уваги без зволікань. Це може бути ознакою інфаркту або інших небезпечних для життя станів, пов'язаних з серцево-судинною системою.

Задишка

Всі незрозумілі симптоми, пов'язані з порушенням дихання (нестача повітря, задишка, біль при вдиханні та ін.) вимагають невідкладної консультації з лікарем. Оскільки такі симптоми самі по собі є супутниками багатьох небезпечних захворювань: серцева недостатність, запалення легенів, онкологія тощо.

Сигнали організму, які не можна ігнорувати - фото 376803

Читайте також: Ці смачні та корисні продукти подарують вам здоровий і міцний сон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 1016
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 1038
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1975437
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина