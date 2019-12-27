Сигнали організму, які не можна ігнорувати

На тлі постійного поспіху і кругообігу подій всі ми часто ігноруємо SOS-сигнали, які подає організм, списуючи все на втому і нерви.

Німіють кінцівки

Відчувши незрозумілу слабкість або оніміння в кінцівках або на будь-якій іншій ділянці тіла, зверніть увагу на супутні ознаки, і уважно простежте за своїм станом. Адже це може попереджати про інсульт. Також це небезпечне захворювання супроводжують головний біль, запаморочення, порушення зору і координації рухів, асиметрія лицьових м'язів тощо.

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Поколювання в грудях

Будь-яке неприємне відчуття за грудиною, особливо якщо йому супроводжує пітливість, задишка, нудота і стрибки тиску, мають бути взяті до уваги без зволікань. Це може бути ознакою інфаркту або інших небезпечних для життя станів, пов'язаних з серцево-судинною системою.

Задишка

Всі незрозумілі симптоми, пов'язані з порушенням дихання (нестача повітря, задишка, біль при вдиханні та ін.) вимагають невідкладної консультації з лікарем. Оскільки такі симптоми самі по собі є супутниками багатьох небезпечних захворювань: серцева недостатність, запалення легенів, онкологія тощо.

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