Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям

Психологи з американського Університету імені Кінсі виявили, що люди, котрі часто використовують емодзі в повідомленнях чатів і месенджерів, частіше ходять на побачення і взагалі ведуть більш активне статеве життя.

Про це Аманда Гессельман та її колеги пишуть у статті, опублікованій у журналі Plos One.

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Автори проаналізували дані онлайн-опитування, в якому взяли участь понад п'ять тисяч американців, які не перебувають у шлюбі. Ця вибірка в цілому відображала наявну демографію дорослого населення США: вік учасників становив від 18 до 94 років, 87% були гетеросексуальні, 62% – європеоїди.

Виявилося, що 38% користувачів взагалі не використовують емодзі, 29% використовують їх зрідка, приблизно стільки ж – регулярно. По-справжньому активно, майже в кожному повідомленні, кориситуються емодзі лише 3% відсотки опитаних, а 2,5% додають по кілька емодзі у кожне своє повідомлення.

Причини цієї любові вони називали різні: від надання більшої виразності своїм словам до більшої простоти передачі емоцій з допомогою таких ясних картинок, а ще просто "тому, що це модно". Разом з тим вчені помітили, що часте використання емодзі позитивно корелює з частотою призначення перших побачень та високою сексуальною активністю.

Використання емодзі позитивно впливає на знайомства

Вирішивши уточнити ці висновки, психологи провели ще одне опитування 275 осіб (вік від 18 років до 71 років, 84% гетеросексуалів, 73 відсотки європеоїдів). У цій невеликій вибірці частота використання емодзі була значно вища; лише 3% зізналися, що ніколи не користуються ними. Вищою виявилася і частота заняття сексом.

На жаль, автори не уточнили, які саме емодзі використовують ці люди. Вони лише помітили, що ті, мабуть, легше формують особисті відносини з оточуючими. Наслідками цього можуть бути одночасно і часте використання емодзі, і порівняно висока успішність у спілкуванні з протилежною статтю.

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