Ось чому чоловіки марять груповим сексом

Усі ми звикли до того, що груповий секс – щось погане і надзвичайно непристойне. Втім, від бажань не втекти. А вони, до слова, навідують чоловіків і жінок дуже і дуже часто. Психологи вирішили таки пояснити, чому думки про груповий секс іноді рояться в наших головах.

Передовсім зазначимо, що мрії про груповий секс – це не погано. Тим паче, що думки зовсім не означають, що їх потрібно втілювати в життя. Але зараз не про це ;)

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Психологія бажання

Думки про груповий секс, як вважають психологи, закладаються ще в далекому дитинстві. Це не означає, що трирічний малюк вже подумує, як би затягти подруг по дитячому саду в ліжко під час тихої години. Просто почуття сексуального задоволення закладається під час ранніх відносин дитини з матір'ю.

Вихід за рамки

Дорослішаючи людина прагне задовольнити своє еротичне бажання, і часто воно набуває не зовсім загальнодоступних форм. Секс утрьох – одне з найшкідливіших порушень традиційних обмежень у суспільстві, яке, взагалі-то, часто забороняє багато цікавих речей.

Як кажуть всюдисущі вчені (вони і тут не забули висловити свою думку), у груповому сексі задовольняються бажання злиття, почуття суперництва та виклик суспільству.

Чому варто спробувати

За статистикою, груповий секс – найпопулярніша чоловіча фантазія. Однак і тут є відмінності. Найчастіше чоловіки хочуть зайнятися сексом з двома дівчатами, рідше – з дівчиною і хлопцем.

Звичайно, якщо двоє чоловіків беруться за справу – вони зможуть добитися повного контролю над однією дівчиною. Але водночас, вони будуть конкурувати між собою. Тому ідеальний варіант – двоє партнерок. Якщо ви все-таки зважилися спробувати секс утрьох – вам доведеться ще умовити свою партнерку. Але якщо вона поділяє ваші погляди – не зволікайте. Врахуйте тільки, що вам доведеться приділити увагу обом дівчатам, і постаратися довести до піка знову ж їх обох.

Груповий секс дозволить урізноманітнити ваше інтимне життя

Ще однією причиною спробувати тріолізм (так це і називається у вчених) є відчуття. Головне – занадто не захоплене і не забути, що є і секс удвох.

До речі, в груповому сексі можна пограти в рольові ігри, які складно втілити удвох.

Чому пробувати не варто

По-перше, ваша постійна партнерка може не хотіти такого експерименту, але приховувати це, що завдасть їй психологічну травму. Причому і в разі Ч + Ж + Ж , і Ч + Ж + Ч. До речі, варіант зради і відходу з пари теж не варто відкидати.

, і До речі, варіант зради і відходу з пари теж не варто відкидати. По-друге, якщо запрошений до сексу гість малознайомі – боронь Боже підхопити захворювання.

По-третє, необхідно грамотно розрахувати свої сили – їх може просто не вистачити.

У цілому ж, l'amour à trois – цілком нормальне бажання, а рішення з приводу його виконання варто приймати виважено.

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