Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Ось чому чоловіки марять груповим сексом

  • 104
Груповий секс дозволить втілити найзаповітніші мрії - фото 1
Груповий секс дозволить втілити найзаповітніші мрії

Усі ми звикли до того, що груповий секс – щось погане і надзвичайно непристойне. Втім, від бажань не втекти. А вони, до слова, навідують чоловіків і жінок дуже і дуже часто. Психологи вирішили таки пояснити, чому думки про груповий секс іноді рояться в наших головах.

Передовсім зазначимо, що мрії про груповий секс – це не погано. Тим паче, що думки зовсім не означають, що їх потрібно втілювати в життя. Але зараз не про це ;)

І ще: ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше

Психологія бажання

Думки про груповий секс, як вважають психологи, закладаються ще в далекому дитинстві. Це не означає, що трирічний малюк вже подумує, як би затягти подруг по дитячому саду в ліжко під час тихої години. Просто почуття сексуального задоволення закладається під час ранніх відносин дитини з матір'ю.

Вихід за рамки

Дорослішаючи людина прагне задовольнити своє еротичне бажання, і часто воно набуває не зовсім загальнодоступних форм. Секс утрьох – одне з найшкідливіших порушень традиційних обмежень у суспільстві, яке, взагалі-то, часто забороняє багато цікавих речей.
Як кажуть всюдисущі вчені (вони і тут не забули висловити свою думку), у груповому сексі задовольняються бажання злиття, почуття суперництва та виклик суспільству.

Чому варто спробувати

За статистикою, груповий секс – найпопулярніша чоловіча фантазія. Однак і тут є відмінності. Найчастіше чоловіки хочуть зайнятися сексом з двома дівчатами, рідше – з дівчиною і хлопцем.

Звичайно, якщо двоє чоловіків беруться за справу – вони зможуть добитися повного контролю над однією дівчиною. Але водночас, вони будуть конкурувати між собою. Тому ідеальний варіант – двоє партнерок. Якщо ви все-таки зважилися спробувати секс утрьох – вам доведеться ще умовити свою партнерку. Але якщо вона поділяє ваші погляди – не зволікайте. Врахуйте тільки, що вам доведеться приділити увагу обом дівчатам, і постаратися довести до піка знову ж їх обох.

Груповий секс дозволить урізноманітнити ваше інтимне життя - фото 347974
Груповий секс дозволить урізноманітнити ваше інтимне життя

Ще однією причиною спробувати тріолізм (так це і називається у вчених) є відчуття. Головне – занадто не захоплене і не забути, що є і секс удвох.

До речі, в груповому сексі можна пограти в рольові ігри, які складно втілити удвох.

Чому пробувати не варто

  • По-перше, ваша постійна партнерка може не хотіти такого експерименту, але приховувати це, що завдасть їй психологічну травму. Причому і в разі Ч + Ж + Ж, і Ч + Ж + Ч. До речі, варіант зради і відходу з пари теж не варто відкидати.
  • По-друге, якщо запрошений до сексу гість малознайомі – боронь Боже підхопити захворювання.
  • По-третє, необхідно грамотно розрахувати свої сили – їх може просто не вистачити.

У цілому ж, l'amour à trois – цілком нормальне бажання, а рішення з приводу його виконання варто приймати виважено.

Читайте також: Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму

Джерело: Mport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 610
Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
  • 12 серпня, 14:39
  • 1460
ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
  • 12 серпня, 16:03
  • 398
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл