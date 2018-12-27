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Учені виявили несподівану властивість вівсянки
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Науковці розповіли про нову користь вівсянки, про яку має знати кожен.
Експерти провели ряд досліджень, які довели, що вживання вівсянки допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Така незвичайна властивість також зменшує ризики раку кишківника. Тому вівсяна каша, як і відмова від жирних продуктів, є своєрідною профілактикою підвищеного холестерину.
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Медики організували експеримент за участю 345 осіб із високим рівнем холестерину в крові та розділили їх на дві команди. Перша команда отримала раціон з продуктами насиченими жирами у певній кількості. Друга команда ж мала у меню більше вівса, горіхів та соєвих продуктів, а також мінімум жирних продуктів.
"Після шести місяців в першій групі рівень ЛПНЩ знизився на 3%, а у другій – на 13%", – розповіли експерти.
ЛПНЩ – це ліпопротеїди низької щільності, тобто"поганий" холестерин, скупчення якого в артеріях та судинах збільшує серцевих і мозкових порушень. Тому медики радять уважно ставитись до кількості продуктів тваринного походження, а також не забувати у раціоні про вівсянку та горіхи.
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