Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок

  • 57
У сирих зелених овочах містяться амінокислоти - фото 1
У сирих зелених овочах містяться амінокислоти / Intex-press

Названі 5 продуктів, якими краще не снідати.

Правильне харчування – це основа здорового організму. Також важливо не тільки те, що ви їсте, а й те, коли ви це робиш. Лікарі склали список продуктів, які не рекомендують їсти на голодний шлунок.

І ще: McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує

Кава. Багато кавоманів люблять починати свій ранок саме з чашечки ароматної кави. Але вони навіть не підозрюють, що тим самим шкодять своєму організму. Кава провокує зайве вироблення шлункового соку, який шкодить слизовій.

Солодке. Найпопулярніший перекус – це щось солоденьке. Знамениті французькі круасани з кавою ваблять ласунів. Тримайте свою любов до солодкого вранці, якщо не хочете заробити цукровий діабет. Спробуйте замінити шоколад чимось не менш смачним і ситним.

Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок - фото 297411
Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок

Зелені овочі. Незважаючи на поширену думку, що всі овочі дуже корисні, вам варто знати і про їх шкоду. У сирих зелених овочах містяться амінокислоти, які агресивно впливають на слизову оболонку шлунка.

Томати. Вони містять у собі багато кислоти, через яку виділяється багато шлункового соку. Таким чином ви забезпечите собі не тільки дискомфорт, але і печію.

Банани. Цей фрукт може порушити роботу вашої серцево-судинної системи. Їжте банани після основного сніданку. Корисні вітаміни будуть краще засвоюватися вашим організмом.

Читайте також: Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів

Джерело: bigpicture
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • 21 грудня, 12:15
  • 1235
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3192
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 5160
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа