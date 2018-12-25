Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок

Названі 5 продуктів, якими краще не снідати.

Правильне харчування – це основа здорового організму. Також важливо не тільки те, що ви їсте, а й те, коли ви це робиш. Лікарі склали список продуктів, які не рекомендують їсти на голодний шлунок.

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Кава. Багато кавоманів люблять починати свій ранок саме з чашечки ароматної кави. Але вони навіть не підозрюють, що тим самим шкодять своєму організму. Кава провокує зайве вироблення шлункового соку, який шкодить слизовій.

Солодке. Найпопулярніший перекус – це щось солоденьке. Знамениті французькі круасани з кавою ваблять ласунів. Тримайте свою любов до солодкого вранці, якщо не хочете заробити цукровий діабет. Спробуйте замінити шоколад чимось не менш смачним і ситним.

Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок

Зелені овочі. Незважаючи на поширену думку, що всі овочі дуже корисні, вам варто знати і про їх шкоду. У сирих зелених овочах містяться амінокислоти, які агресивно впливають на слизову оболонку шлунка.

Томати. Вони містять у собі багато кислоти, через яку виділяється багато шлункового соку. Таким чином ви забезпечите собі не тільки дискомфорт, але і печію.

Банани. Цей фрукт може порушити роботу вашої серцево-судинної системи. Їжте банани після основного сніданку. Корисні вітаміни будуть краще засвоюватися вашим організмом.

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