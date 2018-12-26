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Скільки мандаринів можна з'їсти за день
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Конкретної норми вживання мандаринів немає, але є здоровий глузд: на день можна з'їдати до чотирьох мандаринів.
При вживанні мандаринів потрібно орієнтуватися на алергічні епізоди. Якщо в анамнезі є алергічні реакції на цитрусові, то мандарини з новорічного меню людини треба виключити.
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Якщо алергічних реакцій в анамнезі не було, то на день можна з'їсти 2-4 мандарина, але не доходити до рівня кілограма. Занадто активне вживання мандаринів може стати шкідливим для здоров'я людей, які страждають від хвороб шлунка. Також мандарини не слід вживати при гастритах, ентеритах, колітах.
Що важливо: перед вживанням мандарини слід обов'язково мити. Для збереження продукції перевізники нерідко покривають фрукти хімікатами, про це, наприклад, можуть говорити яскравий восковий блиск на фруктах і їх липкість. Ці хімічні розчини можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, якщо людина, крім іншого, вживає ще й алкоголь, застерегли експерти.
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