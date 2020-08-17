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Учені виявили несподіваний ефект регулярного вживання імбиру

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Як імбир допомагає при фізичних навантаженнях - фото 1
Як імбир допомагає при фізичних навантаженнях

Імбир допомагає не лише під час застуди та розладах шлунку. Виявилось, що він має й іншу суперсилу, про яку варто знати всім.

Американські науковці з університету Джорджії виявили, що така популярна спеція як імбир насправді має більше властивостей, аніж було відомо. З'ясувалось, що він здатен не лише допомагати під час застуди, а й зменшувати больові відчуття.

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Це підтвердив експеримент з добровольцями, яких розбили на дві команди. Перша упродовж 11 днів отримувала капсули зі свіжим імбиром, а друга під час цього терміну отримала плацебо. Звісно ж, піддослідні не знали, у кого справжні капсули.

Учені виявили несподіваний ефект регулярного вживання імбиру - фото 420680

Вже на 9 день науковці провели для всіх добровольців невеликий тест: потрібно було виконати 18 спортивних вправ. Так учені хотіли, щоб люди отримали помірне навантаження та оцінили біль у м'язах.

Виявилось, що представники першої групи, мали на чверть нижчі показники рівня болю, аніж люди з другої групи, які не вживали імбир. Так дослідники довели, що регулярне вживання імбиру допомагає пом'якшувати наслідки фізичних навантажень.

Учені виявили несподіваний ефект регулярного вживання імбиру - фото 420681

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Джерело: newsyou
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