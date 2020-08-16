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Названі швидкі способи знизити рівень цукру в крові

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Цукор у крові - фото 1
Цукор у крові / myllynparas

Як пояснюють фахівці, високий рівень цукру в крові дуже небезпечний для здоров'я людини. Якщо з'явилося часте сечовипускання, сильна спрага, нудота, блювота і болі в животі – то до лікаря треба звертатися негайно.

Найоптимальніший спосіб знизити рівень цукру - це ввести швидкодійний інсулін, але є й інші способи, які можна застосувати самостійно.

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Лікарі дали рекомендації про те, якими методами можна швидко знизити рівень цукру в крові:

  • Ввести інсулін. Робити це можна тільки після консультації з лікарем, який призначить дозування. Після введення потрібно через 10-15 хвилин перевірити рівень цукру.
  • Фізична активність. Фізичне навантаження змушує організм спалювати глюкозу для отримання енергії. Клітини починають перенаправляти глюкозу в м'язи, а рівень цукру знижується. Для зниження рівня потрібні активні вправи, при яких серцю доводиться битися швидше.
  • Вживання води. Звичайна питна вода може допомогти організму виділяти більше сечі, а разом з нею виводити глюкозу. Якщо є проблеми з серцем або нирками, то не варто пити води занадто багато.
  • Велика кількість білка. Продукти з великою кількістю білка допоможуть вам стабілізувати рівень цукру в крові. Важливо, щоб в їжі було багато білків, а не вуглеводів. Зверніть увагу на те, що цей спосіб не знизить рівень цукру в крові так само швидко, як це зробить інсулін.
Названі швидкі способи знизити рівень цукру в крові - фото 420532

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Джерело: myllynparas
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