Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Названі швидкі способи знизити рівень цукру в крові
-
- 15
Як пояснюють фахівці, високий рівень цукру в крові дуже небезпечний для здоров'я людини. Якщо з'явилося часте сечовипускання, сильна спрага, нудота, блювота і болі в животі – то до лікаря треба звертатися негайно.
Найоптимальніший спосіб знизити рівень цукру - це ввести швидкодійний інсулін, але є й інші способи, які можна застосувати самостійно.
І ще: Всього одне горня: чому важливо кожного дня пити каву
Лікарі дали рекомендації про те, якими методами можна швидко знизити рівень цукру в крові:
- Ввести інсулін. Робити це можна тільки після консультації з лікарем, який призначить дозування. Після введення потрібно через 10-15 хвилин перевірити рівень цукру.
- Фізична активність. Фізичне навантаження змушує організм спалювати глюкозу для отримання енергії. Клітини починають перенаправляти глюкозу в м'язи, а рівень цукру знижується. Для зниження рівня потрібні активні вправи, при яких серцю доводиться битися швидше.
- Вживання води. Звичайна питна вода може допомогти організму виділяти більше сечі, а разом з нею виводити глюкозу. Якщо є проблеми з серцем або нирками, то не варто пити води занадто багато.
- Велика кількість білка. Продукти з великою кількістю білка допоможуть вам стабілізувати рівень цукру в крові. Важливо, щоб в їжі було багато білків, а не вуглеводів. Зверніть увагу на те, що цей спосіб не знизить рівень цукру в крові так само швидко, як це зробить інсулін.
Це цікаво: Пік цвітіння амброзії: як рятуватися людям з алергією
Джерело: myllynparas
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
14:50У США встановили світовий рекорд швидкості пересування на землі
-
14:18Коли відбудеться перезапуск гри Battletoads на сучасних платформах
-
13:45Названі швидкі способи знизити рівень цукру в крові
-
13:17Даша Ульянова з Холостяка підкорила Карпати своєю гнучкістю
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
12:1815-річна донька Моніки Белуччі у бікіні підірвала мережу
-
11:44Знайдено місце, де Ван Гог працював над своєю останньою картиною
-
11:19Dua Lipa представила кліп на пісню, записану разом з Мадонною
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
10:15Telegram провів опитування про президентські вибори в Білорусі
-
09:48Тренер Ліона назвав причину сенсаційної перемоги над Ман Сіті
-
09:25Вживання цих продуктів заважає скинути вагу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:48В Одесі бачили суперкар за 200 тисяч доларів
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку
-
21:1716 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4450 відтінків Токіо: дивіться трейлер еротичної драми
-
20:13Названі ідеальні продукти для пізньої вечері
-
19:48Alyosha народила дівчинку: перше фото щасливих батьків
-
19:19Влада Іспанії посилює карантин
-
18:41Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото
-
18:12Гороскоп на 16 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку
-
18:41Варення з шовковиці на зиму: рецепти з фото
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:57Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:1814 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
09:20Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 12 серпня
-
20:45Названі найдобріші знаки Зодіаку серед чоловіків
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото