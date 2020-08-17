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Які продукти зовсім не підходять для вечері
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Вечеря є такою ж важливою, як і сніданок, тому потрібно уважно підбирати продукти. Від чого краще відмовитись перед сном – читайте далі.
Доволі популярним є явище, коли після важкого дня люди приходять додому, лінуються щось готувати та надають перевагу фастфуду, напівфабрикатам та різним снекам. Такий варіант трапези не підходить для жодного прийому їжі, а ввечері може стати справжнім навантаженням для травної системи. Тому експерти розповіли, що ще, окрім очевидних смаколиків, не варто їсти перед сном.
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За словами фахівців, не найкращим варіантом є червоне м'ясо, адже перетравлення організму потрібно щонайменше 4-5 годин. Така важка трапеза не дозволяє організму повноцінно відпочити вночі.
Також під заборону потрапили продукти з великою калорійністю та низьким рівнем харчових волокон, приміром, випічка та солодощі. У них ще й забагато цукру, то теж не позитивно впливає на роботу тіла.
Не найкращим варіантом вечері будуть і різні закрутки та мариновані овочі, картопля та крупи. Експерти рекомендують відмовитись і від пива та газованих напоїв, які точно не покращать фігуру та сон.
Як правильно вечеряти? Все просто: овочі, м'ясо птиці, морепродукти та нежирні молочні продукти за кілька годин до сну дозволять втамувати голод, втримати форму та повноцінно відпочити вночі.
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