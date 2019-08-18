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Пасажирам British Airways видаватимуть окуляри віртуальної реальності на час польоту

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Окуляри видаватимуть пасажирам бізнес-класу - фото 1
Окуляри видаватимуть пасажирам бізнес-класу

Компанія British Airways почне видавати пасажирам першого класу окуляри віртуальної реальності на час польоту.

Авіаперевізник уже почав тестувати цю функцію на деяких рейсах по маршруту Лондон - Нью-Йорк.

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Під час польоту пасажири зможуть переглядати фільми, ТБ-шоу й інший контент у 2D, 3D або 360°. А тим, хто боїться літати, запропонують програми медитації та звукової терапії, відібрані запрошеними фахівцями.

Для використання на борту British Airways вибрали легкі окуляри AlloSky від SkyLights. Вони важать всього близько 250 грамів. VR-гарнітури будуть під'єднуватися до загальної системи сповіщення літака та виводити різні повідомлення, в тому числі – про необхідність пристебнути ремені безпеки.

Послугу тестуватимуть до кінця 2019 року.

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Джерело: britishairways
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