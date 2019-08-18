Машина-мрія: у мережі показали унікальний автомобіль, який бажають отримати всі чоловіки

Китайці мають намір випускати перший у світі повністю електричний суперкар SC1 Vision. Презентацію цього авто компанія Karma Automotive провела недавно. Автомобіль-мрія скоро стане доступний для покупки.

На розробку цього проєкту в компанії витратили 12 місяців. За цей час, мабуть, розробили тільки зовнішній дизайн майбутнього суперкара, оскільки практично ніяких технічних характеристик концепту у виробника не повідомили.

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Суперкар SC1 Vision

Суперкар SC1 Vision

Відомо лише, що SC1 Vision буде оснащений 8 радарами, 6 датчиками Lidar і 6 зовнішніми камерами. Цілком ймовірно, автомобіль буде безпілотним. Однак цього, для повноцінного уявлення про суперкар мало.

Китайський автовиробник вважає, що представлений гіперкар стане основною моделлю майбутньої лінійки машин компанії Karma Automotive.

Суперкар SC1 Vision

Суперкар SC1 Vision

Суперкар SC1 Vision

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