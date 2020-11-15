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Учені створили м'ясо з клітин людського тіла і крові

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Учені створили м'ясо з клітин людського тіла і крові - фото 1

Група американських учених і дизайнерів створила м'ясо, вирощене з людських клітин. Автори такого незвичайного проєкту хочуть привернути увагу громадськості до проблеми вбивства тварин.

Для "вирощування" стейка вони взяли людські клітини і кров, з яких культивували справжній стейк. Автори проєкту підкреслюють, що не вважають свою ідею канібалізмом. Вирощений стейк вчені назвали Ouroboros. Це слово означає змію, що кусає себе за хвіст, і є давнім символом вічності і циклічної природи життя.

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"Подібне м'ясо можна вирощувати у закусочних або прямо у себе вдома. Щоб отримати стейк, необхідно зібрати власні клітини з внутрішньої сторони щоки, а потім помістити їх в сироватку з простроченої крові. В результаті з клітин виросте шматочок м'яса розміром з один укус", – кажуть автори ідеї.

Зараз розробку можна побачити на виставці Beazley Designs of the Year. Всього процес вирощування займає три місяці.

"Головна перевага такого методу – відсутність шкоди для тварин. Людина отримує все те ж м'ясо, але при цьому ніхто не гине", – підкреслюють вчені.

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