У McDonald's з'являться бургери з веганським м'ясом

Мережа ресторанів McDonald's у наступному році почне випускати веганські котлети для своїх бургерів. Фастфуд вже тестував продаж веганських бургерів у Канаді – там партнером компанії був виробник Beyond Meat.

За словами президента компанії Ян Борден, McDonald's буде самостійно виробляти веганські котлети для своїх бургерів. Поки йдеться про замінник яловичини, але в майбутньому в ресторанах мережі може з'явитися і веганська "курка".

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"Котлети з рослинного м'яса виходитимуть під брендом McPlant і з'являться у продажу в декількох країнах вже в наступному році", – повідомив Борден.

Рецепт м'яса для веганів поки тримається в таємниці. Також McDonald's не розкриває, скільки веганських позицій з'явиться в меню ресторану і де саме їх можна буде придбати.

Після новини про запуск McDonald's власної лінійки веганського м'яса акції Beyond Meat впали на 6%. До цього багато експертів припускали, що мережа фастфуду вийде на світовий веганський ринок в партнерстві з компанією.

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