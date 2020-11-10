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У McDonald's з'являться бургери з веганським м'ясом
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Мережа ресторанів McDonald's у наступному році почне випускати веганські котлети для своїх бургерів. Фастфуд вже тестував продаж веганських бургерів у Канаді – там партнером компанії був виробник Beyond Meat.
За словами президента компанії Ян Борден, McDonald's буде самостійно виробляти веганські котлети для своїх бургерів. Поки йдеться про замінник яловичини, але в майбутньому в ресторанах мережі може з'явитися і веганська "курка".
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"Котлети з рослинного м'яса виходитимуть під брендом McPlant і з'являться у продажу в декількох країнах вже в наступному році", – повідомив Борден.
Рецепт м'яса для веганів поки тримається в таємниці. Також McDonald's не розкриває, скільки веганських позицій з'явиться в меню ресторану і де саме їх можна буде придбати.
Після новини про запуск McDonald's власної лінійки веганського м'яса акції Beyond Meat впали на 6%. До цього багато експертів припускали, що мережа фастфуду вийде на світовий веганський ринок в партнерстві з компанією.
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