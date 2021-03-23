Учені самі влаштували металеве виверження вулкана, бо ніколи не бачили це явище у природі

Науковці з Університету Північної Кароліни вивчали явище ферровулканізму – коли вулкан викидає метал замість розжареної породи. Але на Землі воно не зустрічається, тому вони побудували "металевий вулкан" у лабораторних умовах.

Як з'ясували учені, залізна магма тече в десять разів швидше й переміщається дальше, ніж магма із земної породи. Крім того, експеримент допоміг краще зрозуміти формування планет і астероїдів, що складаються з металу. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature.

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Дослідники також прийшли до висновку, що залізна магма розтікається по дрібніших каналах, а це не дозволяє сформуватися високим горам.

Науковці ніколи не бачили, як металевий вулкан вивергається в природі, але припускають, що це може відбуватися на деяких екзопланетах або астероїдах. На Землі вулкани викидають тільки розплавлені стародавні породи.

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