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Блакитне вино: новий тренд захопив європейців

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Наразі таке вино не виробляють у Франції - фото 1
Наразі таке вино не виробляють у Франції / france24

Споживання блакитного вина стало новим трендом літнього відпочинку на півдні Франції.

Виготовляють блакитне вино, пропускаючи біле вино, найчастіше шардоне, через шар виноградних шкірок, які мають природний пігмент синього кольору і забарвлюють вино.

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Щоб обійти обмеження, які не передбачають використання напису "Блакитне вино", у Франції його продають під маркою Vindigo. Наразі його не виробляють у Франції, а імпортують з Іспанії. В Іспанії ж таке блакитне вино почали виробляти у 2016 році. Зараз винороби Франції готові перейняти технологію, але через складне законодавче регулювання не можуть поки що розпочати його виробництво.

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Джерело: france24
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