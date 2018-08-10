Цей напій позитивно впливає на творчі здібності

Науковці назвали популярний напій, який дозволить вам розвинути та покращити творчі здібності. Спробуйте його перед тим, як братися до важливого та відповідального замовлення клієнтів.

Виявилося, що алкоголь допомагає вирішувати креативні задачі, тому що він знижує самоконтроль та здібність швидко перестрибувати з однієї думки на іншу. Феномен виявили шляхом експериментів учені з Університету Міссісіпі.

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Піддослідних було 20 чоловіків у віці від 21 до 30 років. Їм давали пити горілку з соком журавлини до досягнення стану алкогольного сп'яніння в 0,8 проміле. Після цього їм давали задачі на асоціації. Наприклад, до слова "купюра" потрібно було додати слова "скласти", "долар", "сховати". Ті, хто були дещо сп'янілими, з тестом впоралися краще, ніж контрольна група, котра не випивала зовсім.

Помірна кількість алкоголю позитивно впливає на творчі здібності

"Деякі знамениті письменники, художники та композитори стверджують, що спиртні напої допомагають їм творити. Ми хотіли перевірити, чи так це насправді. Якщо є необхідність в неочікуваних підходах і креативних рішеннях, декілька бокалів вина або коктейль не завадять", – розповів Ендрю Ярош.

Вчені наголошують на тому, що не варто зловживати алкоголем. Коли алкотестер показує понад 0,8 проміле, творче мислення буде працювати менш ефективно.

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