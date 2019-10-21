Учені розповіли, як миття посуду впливає на сексуальне життя пари

Американські дослідники вирішили визначити, чи впливають побутові справи та стосунки у парах, і на що варто звернути увагу закоханим. результати дивують!

Американські соціологи Аманда Міллер, Деніел Карлсон та Шерон Сасслер організували масштабне дослідження за участю понад 11 тисяч осіб щодо їх задоволення стосунками. Більшість визначила, що ключовими частинами ідеальних стосунків є вірність, секс та розподіл домашніх справ.

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З'ясувалось, що саме буденні завдання по дому впливають на якість сексуального життя, і навпаки. У тих парах, де чоловіки беруть на себе частину обов'язків, вищий рівень задоволення приватним життям, аніж у тих, де жінка відповідає майже за всі домашні справи.

Як миття посуду впливає на стосунки

Також вдалось виявити, що у парах, де чоловіки займаються миттям посуду, менше сварок та більше сексу. Тому можна поєднувати корисне з приємним, щоб тримати стосунки на хорошому рівні.

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