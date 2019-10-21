На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені розповіли, як миття посуду впливає на сексуальне життя пари
-
- 49
Американські дослідники вирішили визначити, чи впливають побутові справи та стосунки у парах, і на що варто звернути увагу закоханим. результати дивують!
Американські соціологи Аманда Міллер, Деніел Карлсон та Шерон Сасслер організували масштабне дослідження за участю понад 11 тисяч осіб щодо їх задоволення стосунками. Більшість визначила, що ключовими частинами ідеальних стосунків є вірність, секс та розподіл домашніх справ.
І ще: Ця чоловіча звичка дратує жінок більше за хропіння
З'ясувалось, що саме буденні завдання по дому впливають на якість сексуального життя, і навпаки. У тих парах, де чоловіки беруть на себе частину обов'язків, вищий рівень задоволення приватним життям, аніж у тих, де жінка відповідає майже за всі домашні справи.
Також вдалось виявити, що у парах, де чоловіки займаються миттям посуду, менше сварок та більше сексу. Тому можна поєднувати корисне з приємним, щоб тримати стосунки на хорошому рівні.
Читайте також: Чотири незручні речі, про які партнер вам розповість, якщо дійсно кохає
-
18:00Гороскоп на 22 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вчені виявили найшвидшу у світі мурашку
-
17:45Ідеальна тваринка: у мережі показали, як позбутися клопів (відео)
-
17:34На узбережжі Азовського моря зняли незвичайне явище
-
17:23Як ходьба сходами насправді впливає на здоров'я
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:11Зінченко довів до сліз наречену Владу Седан подарунком на день народження: відео
-
16:53Тренер Вест Хема зробив гучну заяву щодо Ярмоленка
-
16:45Учені розповіли, як миття посуду впливає на сексуальне життя пари
-
16:25Кейт Міддлтон зробила свій перший пост в Instagram
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
15:48Лікарі розповіли, кому особливо корисно їсти ананас
-
15:33Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками в зухвалому міні
-
15:18Як в Індії борються зі списуванням на іспитах: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:56Привітання батькам з народження сина: вірші, проза, смс і картинки
-
14:41Ірина Шейк захопила фігурою в червоному міні-платті
-
14:35Квартал 95 вперше прокоментував скандал навколо номера про Гонтареву
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
14:17Кілька міст Португалії перетворились у Венецію через потужні зливи: відео
-
13:46Не туристична Іспанія з висоти пташиного польоту: захопливі фото
-
13:31Виступ Хора Верьовки: у мережі з'явився гострий мем щодо скандальної пісні (фото)
-
13:18Бладшот: перший трейлер супергеройського фільму з Він Дизелем
-
12:43Міс Всесвіт 2012 показала форми у крихітному купальнику
-
12:31Представлено концепт чохла для телефона зі штучної людської шкіри, який реагує на лоскіт
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
-
15:37ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі