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Чотири незручні речі, про які партнер вам розповість, якщо дійсно кохає

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Чому у стосунках важливо розмовляти - фото 1
Чому у стосунках важливо розмовляти / bustle

Експерти кажуть, що, якщо ви хочете досягти гармонійних стосунків в парі, вам потрібно відкритися один перед одним, і показати своє справжнє "я".

Є речі, про які часом говорити незручно, однак, якщо ваш партнер говорить вам про них, значить, щиро кохає вас і довіряє!

Про свої емоції та почуття
Навіть якщо часом ніяково говорити про свої почуття, люблячі люди не бояться цього робити. Часто в парах люди мовчать про те, що їм подобається, а що не подобається. Виникають образи, непорозуміння, сварки. Уміння говорити про свої почуття й емоції – це запорука успішних стосунків.

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Про свої страхи та переживання
Лише довіряючи своїй другій половинці, людина насправді може розповісти про всі свої переживання і страхи. Вона не боїться відкритися, не боїться здатися слабкою і вразливою.

Як побудувати серйозні стосунки - фото 362197
Як побудувати серйозні стосунки

Про свої сексуальні фантазії
Одне з перших місць у стосунках між чоловіком і жінкою займає інтимна близькість. Люблячий чоловік не соромиться розкривати свої фантазії в сексі. Це може говорити вкотре про довіру, а також про те, що ви бажані.

Про свої сімейні проблеми
Коли чоловік і жінка створюють сім'ю, у них залишаються ще сім'ї, в яких є батьки, брати, сестри та інші родичі. Якщо ваш партнер не приховує від вас негаразди, що виникають в "тій" сім'ї, значить, ви теж частина його сім'ї.

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Джерело: bustle
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