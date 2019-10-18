Ця чоловіча звичка дратує жінок більше за хропіння

Вчені розповіли про найшкідливіші звички чоловіків, які дуже сильно дратують жінок. І мова не про розкидані шкарпетки!

Вчені з США провели невелике дослідження у вигляді опитування і з'ясували, що жінки терпіти не можуть три звички своїх других половинок, які, як правило, проявляються вночі.

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Що спадає на думку в першу чергу? Хропіння? Так, але воно займає друге місце в рейтингу. На третьому місці розмови уві сні. А що ж дратує жінок найбільше? Це – крадіжка ковдри і пледа! Так-так, саме така звичка виводить з себе більшу частину опитаних вченими жінок.

Після вивчення результатів психологи прийшли до висновку, що пари, у яких в спальні стоїть велике ліжко, набагато щасливіші за подружжя, змушені тулитися на вузькому диванчику. Опитування також показало, що 17 відсотків заміжніх жінок сказали, що вони не заперечують того, щоб іноді спати окремо від свого партнера з метою забезпечити собі повноцінний сон і відпочинок вночі.

А що дратує чоловіків?

З'ясувалося, що хропіння, розмови уві сні і перетягування ковдри з боку жінок чоловіків абсолютно не турбує. Зате сильну половину людства дуже сильно дратує, коли жінки починають їсти в ліжку.

Сніданок у постіль

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