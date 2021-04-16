Учені розповіли, чому особливо важливо регулярно їсти овочі та фрукти

Усі ми знаємо, що овочі та фрукти важливі для повноцінного харчування. Нове ж дослідження Мічиганського університету показує, що збільшення їхнього споживання може допомогти молодим людям краще спати, особливо молодим жінкам.

Молоді люди, які повідомили про споживання менш як п'яти порцій фруктів і овочів на день, повідомили про високу поширеність симптомів хронічного безсоння. При цьому понад третина повідомляла про труднощі з засинанням або підтримкою сну не менше трьох разів на тиждень протягом трьох місяців або довше, пише Sleep Health Journal.

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Згідно з дослідженням, жінки, які змогли збільшити споживання фруктів і овочів на 3 або більше порцій за тримісячний період, більш ніж удвічі частіше відчували поліпшення цих симптомів безсоння.

"Ми були дуже схвильовані, побачивши, що досить просте дієтичне втручання, таке як заохочення збільшення споживання фруктів і овочів, може надати такий вплив на сон", – сказала Еріка Янсен, провідний автор дослідження і доцент кафедри дієтології в Школі громадської охорони здоров'я UM.



Споживання достатньої кількості овочів і фруктів сприяє покращенню сну / Фото Unsplash

Вона також додала, що з іншої літератури ми знаємо, що поліпшення сну покращує загальну якість життя та багато інших наслідків для здоров'я, тому переваги, ймовірно, виходять за рамки змін сну.

Янсен і старший автор Гвен Александер, дослідник з Департаменту наук про громадську охорону здоров'я в системі охорони здоров'я Генрі Форда, і колеги проаналізували дані понад 1400 учасників, зібрані Генрі Фордом з Детройта та системою охорони здоров'я Geisinger зі штаб-квартирою в Данвіллі, штат Пенсільванія.

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