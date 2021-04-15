Учені виявили ще одну несподівану корисну властивість молока

Науковці з Університету медичних наук Ахваз Джундішапура, Іран перевірили, як вживання молока та фісташок для перекусу впливає на нас. Їх цікавило відчуття ситості, відсоток жиру в організмі та споживання макроелементів у жінок з надмірною вагою або ожирінням.

У цьому рандомізованому перехресному дослідженні, результати якого представили у журналі Obesity Medicine, взяли участь 60 жінок з надмірною вагою й ожирінням. Їхній середній склав 24 роки, пише MedikForum.

Це цікаво: Учені з'ясували, чому деякі люди постійно хочуть їсти

Дослідження тривало 2 місячні періоди з шестиденною перервою. Для оцінки ситості використовувалася візуальна аналогова шкала. Дізнайтеся, до якого висновку дійшли науковці після спостереження.

За результатами дослідження не було виявлено статистичної різниці у споживанні калорій у кожній групі. Однак у жінок, які споживали молоко, значно знизився відсоток жиру. Вчені відзначають, що вживання фісташок і молока може бути здоровим варіантом перекусу. Щоправда, розраховувати на зниження щоденного споживання калорій не варто.



Молоко та фісташки можуть бути ідеальним перекусом / Фото Unsplash

Звичайно ж, це дослідження не означає, що потрібно цілими днями пити молоко та їсти фісташки. Але можна спробувати додати ці два продукти до свого раціону, щоб споживати їх під час перекусу.

Читайте також: Названий найкращий овоч для зміцнення кісток