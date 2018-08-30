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Учені розповіли, чому не варто працювати позмінно

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Позмінна робота - фото 1
Позмінна робота / pexels

Позмінний режим в сучасному світі популярний і дуже зручний, адже звільняється багато часу на особисті справи, проте в подібному ритмі усі системи організму стають дисбалансовані.

Вчені з університету Колорадо провели дослідження на прикладі добровольців, які протягом трьох тижнів були змушені лягати спати на чотири години пізніше, ніж у попередній день. Це створило ефект того, що в добі 28 годин. За 24 години дозволялося поспати тільки 5,6 годин.

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Позмінна робота розбалансовує системи організму - фото 273204
Позмінна робота розбалансовує системи організму

При цьому на початку експерименту і через три тижні недосипу збирали аналіз крові. У ній вчені шукали біомаркери, пов'язані з кістками. А тривале порушення циклу сну провокує прискорене виснаження кісток. Варто відзначити, що шістьом добровольцям було 20-27 років, а ще чотирьом – 55-65 років.

За результатами досліджень, в обох вікових групах спостерігалося зниження концентрації маркера P1NP, пов'язаного з формуванням кісткової тканини. При цьому у молодих людей концентрація знизилася сильніше (27% проти 18%). А ось маркер, який показує здатність до розкладання старої кісткової тканини, не змінювався. Це підвищувало ризик розвитку дисбалансу, коли кісткової тканини втрачається більше, ніж виробляється нової. Підсумком може стати остеопороз і переломи.

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Джерело: healthystyle
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