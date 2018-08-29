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Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
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Зарплата може бути показником того, наскільки добре ви справляєтеся з роботою і чи високо оцінює ваші старання керівництво. Однак багатьох не влаштовує такий показник і, можливо, цілком справедливо! Ось 15 ознак того, що вам недоплачують.
1. В оголошенні про таку ж вакансію вашої компанії вказано вищу зарплату
Якщо ви відчуваєте, що вам недоплачують, відстежуйте відкриті вакансії вашої компанії. Дуже дивно, якщо новий співробітник отримуватиме більше вас.
2. Доходи компанії зросли, а ваша зарплата досі колишня
Звичайно, дізнатися про зростання доходів іноді складно. Однак достовірна інформація про це може послужити аргументом на користь збільшення вашої зарплати.
3. Ваша зарплата нижча за ринкову, як і на початку вашої кар'єри
Можливо, на першій роботі вам недоплачували. Але ви знали про це, тому що це був тільки старт. Подумайте про те, чого ви досягли відтоді. Ви набралися досвіду, але зарплата і раніше нижча за ринкову? Це дійсно не зовсім чесно щодо вас.
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4. Ви заробляєте менше, ніж колеги зі схожим досвідом роботи і рівнем освіти
Хоча люди рідко говорять про гроші, напевно, у багатьох компаніях знайдеться група однодумців, які працюють в одній сфері. Вони діляться професійними жартами, обговорюють робочі проблеми і рівень зарплати. Це відмінний привід дізнатися, чи справедливо вас оцінює начальство.
5. Рівень вашої відповідальності виріс, а зарплата – ні
Якщо керівництво навантажує вас додатковими обов'язками і понаднормовими годинами роботи – то і платити вам повинні відповідно.
6. Решта колег, на відміну від вас, отримують премії і бонуси
Якщо ви не бачите для цього об'єктивних причин, постарайтеся розібратися зі ситуацією, що склалася.
7. Ви є затребуваним фахівцем в певній сфері діяльності
Наприклад, сьогодні дуже затребувана професія IT-фахівця. Якщо ви добре розбираєтеся в якійсь сфері – вам повинні забезпечити відповідну заробітну плату.
8. Ви просто щасливі від самої думки, що ви не безробітний
Такий настрій заважає вам рухатися кар'єрними сходами. Крім того, керівництво може відчути, що вас і так все влаштовує.
9. За останній рік ви не проходили атестацію працівників або не отримували підвищення
Якщо ви відчуваєте, що вам давно було пора це зробити, то, можливо, вашу працю недооцінюють.
10. У вашій компанії великий плин кадрів
Це може бути показником того, що працівники незадоволені умовами праці або рівнем заробітної плати.
11. Ви інтуїтивно відчуваєте, що вам недоплачують
У такому випадку людина може шукати альтернативні шляхи: ухилятися від роботи, приходити пізніше або навіть красти. Людина підсвідомо вважає, що таким чином вона забере те, що йому належить.
12. Ви ніколи не обговорюєте рівень заробітної плати
Це дуже важливо як при влаштуванні на роботу, так і під час робочого процесу.
13. Керівництво ухиляється від обговорення вашої кар'єри
Можливо, це відбувається тому, що начальство не готове обговорювати збільшення зарплати або якісь схожі теми. Однак ви не повинні припиняти спроби переговорів.
14. Вам лише символічно підвищили зарплату
Якщо це сталося давно, то, можливо, зараз вам недоплачують.
15. Ви не в курсі ситуації на ринку праці
Це може стати причиною того, що вам недоплачують або намагаються обманути. Потрібно обов'язково знати, яка заробітна плата передбачена на вашій посаді.
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