Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі

Слідкуйте за тим, що постите у соцмережі / CityWork

У США провели дослідження та з'ясували, що більшість роботодавців відмовляють кандидатам через невідповідну поведінку в соціальних мережах.

70% роботодавців перевіряють соціальні мережі кандидатів перед прийомом на роботу, передає Toronto CTV News посилаючись на дослідження американського агентства з пошуку роботи CareerBuilder.

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57% компаній відмовляли потенційним кандидатам після вивчення їх профілів у соціальних мережах.

Дослідження базується на опитуванні HR-менеджерів і працівників рекрутингових компаній.

Через це вам можуть відмовити у роботі / WoMo

Серед типових помилок, яких допускають в соцмережах, CareerBuilder називає публікацію провокативних або некоректних фото та відео, публікацій про вживання алкоголю та наркотиків, дискримінаційних коментарів про расову приналежність, гендерну нерівність та релігію.

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