На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені розповіли, чому не варто одночасно дивитися відео та гортати стрічку соцмереж
-
- 9
Науковці зі Стенфордського університету з'ясували, що щоденний хаотичний потік цифрової інформації руйнує пам'ять. Людський мозок до такого ще просто не готовий.
В експерименті брали участь 80 молодих людей у віці від 18 до 26 років. Спочатку їм показували об'єкти на екрані комп'ютера та попросили класифікувати їх за двома критеріями – розміром і приємному вигляду. Після 10-хвилинної перерви добровольцям показали додаткові предмети та запитали, чи бачили вони їх під час попередньої презентації. Дехто відповів, що бачили.
Це цікаво: Науковці розповіли, чому у людей падає мотивація
Учені весь цей час аналізували реакцію мозку й очей піддослідних. Так вони визначили кількість упущень в їх увазі. Результати вони порівняли з інформацією з анкет, які учасники заповнювали перед експериментом. Там їх попросили розповісти, як багато часу вони проводять у соцмережах, дивляться відео і читають новини.
Соціальна мультизадачність негативно впливає на наш мозок
Виявилося, що чим більше і частіше людина проводить час у медійній багатозадачності, тим сильніше знижуються можливості її пам'яті. Через одночасний перегляд відео та соцмереж сильно страждає концентрація уваги. Епізодична пам'ять стає гірша й людина легко забуває образи та події, з якими він стикався кілька хвилин тому.
При цьому науковці відзначають, що не можуть назвати соцмережі та медіаресурси небезпечними для пам'яті. Справа саме в споживанні інформації.
Читайте також: Учені розповіли, як зберігати оптимізм під час пандемії коронавірусу
-
20:20Який відсоток британців позитивно ставиться до принца Гаррі та Меган Маркл
-
19:53Учені розповіли, чому не варто одночасно дивитися відео та гортати стрічку соцмереж
-
19:30ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
19:13Що буде, якщо поєднати Хоббіта та Шаленого Макса: кумедне відео
-
18:45МастерШеф 10 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:31Дивіться перегони двох 44-тонних вантажівок: відео
-
18:13Дослідники виявили небезпечну вразливість у популярних месенджерах
-
18:00Гороскоп на 1 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46З ароматом бананового хліба та санітайзерів: з'явилася свічка з ароматом 2020 року
-
17:154 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
-
16:43Леді Гага закликала усіх голосувати, показавши еволюцію своїх костюмів: відео
-
16:16Рецепт кривавого пуншу на Гелловін 2020
-
15:46Звуки Чорнобиля: Вагоновожатые зняли потужний кліп Касета у Зоні відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Apple втратила 100 мільярдів доларів через iPhone 12
-
14:44Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
13:44Топ-3 продуктів, що викликають зневоднення
-
13:19Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою
-
12:43Співачка Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
11:45Названі найкращі пейзажні знімки 2020 року: вражаючі кадри
-
11:15Каньє Вест зробив для Кім Кардашян дуже особливий подарунок
-
10:38Вчені попередили про шкоду дієтичних напоїв
-
19:30ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
17:154 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня