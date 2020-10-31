Учені розповіли, чому не варто одночасно дивитися відео та гортати стрічку соцмереж

Науковці зі Стенфордського університету з'ясували, що щоденний хаотичний потік цифрової інформації руйнує пам'ять. Людський мозок до такого ще просто не готовий.

В експерименті брали участь 80 молодих людей у ​​віці від 18 до 26 років. Спочатку їм показували об'єкти на екрані комп'ютера та попросили класифікувати їх за двома критеріями – розміром і приємному вигляду. Після 10-хвилинної перерви добровольцям показали додаткові предмети та запитали, чи бачили вони їх під час попередньої презентації. Дехто відповів, що бачили.

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Учені весь цей час аналізували реакцію мозку й очей піддослідних. Так вони визначили кількість упущень в їх увазі. Результати вони порівняли з інформацією з анкет, які учасники заповнювали перед експериментом. Там їх попросили розповісти, як багато часу вони проводять у соцмережах, дивляться відео і читають новини.



Соціальна мультизадачність негативно впливає на наш мозок

Виявилося, що чим більше і частіше людина проводить час у медійній багатозадачності, тим сильніше знижуються можливості її пам'яті. Через одночасний перегляд відео та соцмереж сильно страждає концентрація уваги. Епізодична пам'ять стає гірша й людина легко забуває образи та події, з якими він стикався кілька хвилин тому.

При цьому науковці відзначають, що не можуть назвати соцмережі та медіаресурси небезпечними для пам'яті. Справа саме в споживанні інформації.

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