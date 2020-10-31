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Учені розповіли, чому не варто одночасно дивитися відео та гортати стрічку соцмереж

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Чому не варто поєднувати соцмережі та перегляд відео - фото 1
Чому не варто поєднувати соцмережі та перегляд відео

Науковці зі Стенфордського університету з'ясували, що щоденний хаотичний потік цифрової інформації руйнує пам'ять. Людський мозок до такого ще просто не готовий.

В експерименті брали участь 80 молодих людей у ​​віці від 18 до 26 років. Спочатку їм показували об'єкти на екрані комп'ютера та попросили класифікувати їх за двома критеріями – розміром і приємному вигляду. Після 10-хвилинної перерви добровольцям показали додаткові предмети та запитали, чи бачили вони їх під час попередньої презентації. Дехто відповів, що бачили.

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Учені весь цей час аналізували реакцію мозку й очей піддослідних. Так вони визначили кількість упущень в їх увазі. Результати вони порівняли з інформацією з анкет, які учасники заповнювали перед експериментом. Там їх попросили розповісти, як багато часу вони проводять у соцмережах, дивляться відео і читають новини.

Учені розповіли, чому не варто одночасно дивитися відео та гортати стрічку соцмереж - фото 432989
Соціальна мультизадачність негативно впливає на наш мозок

Виявилося, що чим більше і частіше людина проводить час у медійній багатозадачності, тим сильніше знижуються можливості її пам'яті. Через одночасний перегляд відео та соцмереж сильно страждає концентрація уваги. Епізодична пам'ять стає гірша й людина легко забуває образи та події, з якими він стикався кілька хвилин тому.

При цьому науковці відзначають, що не можуть назвати соцмережі та медіаресурси небезпечними для пам'яті. Справа саме в споживанні інформації.

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Джерело: scientificamerican
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