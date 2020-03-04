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Учені розповіли, чому корисно їсти по графіку
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Організм людини одні й ті ж речовини у різний час доби засвоює по-різному. У певний час легше "йдуть" жири, а в інший – вуглеводи. Як правило, вуглеводи добре засвоюються у першій половині дня, а жири – коли ми спимо. Науковці ж нагадали про користь харчування за графіком.
Фахівці провели експеримент. Добровольцям запропонували 2 дні харчуватися однією і тією ж по калорійності їжею, з однаковою кількістю фізичних навантажень. Різниця полягала лише в графіку прийому їжі.
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Так, у перший день учасники експерименту снідали з 8 до 9 ранку, потім о 12:30 починався обід і о 17.45 – вечеря.
Наступного дня сніданок вони пропускали, випиваючи лише філіжанку кави або чай без цукру, але на вечерю їли те, що могли б з'їсти на сніданок.
Експерти встановили, що у тих, хто снідає повноцінно і не наїдається перед сном, їжа розщеплюється краще. На відміну від тих, хто пропустив сніданок і наївся перед відходом до сну.
Спостереження показало, що максимально корисним для організму є саме дотримання графіку. Ви повинні чітко дотримуватися його, аби ваш організм не перевантажувався та не накопичував енергію, яка йому не потрібна.
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