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Названі найкорисніші продукти для пізньої вечері
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Дієтологи вважають, що для пізньої вечері підійдуть закуски, що містять менше 200 калорій. Медики представили список корисних продуктів.
Фахівці не рекомендують наїдатися на ніч, але якщо ви дуже голодні, то можна з'їсти деякі продукти.
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Так, фахівці радять вечеряти овочевими салатами з лососем або з авокадо і вареним яйцем. Також пізно ввечері можна з'їсти хумус з сирими овочами, бананове пюре з гарбузовим насінням, ківі або солодку картоплю.
Дієтологи наголошують, що вечеряти перед сном варто лише в тому випадку, якщо з'явився сильний голод. А от вводити у звичку пізні прийоми їжі не варто. Як повідомлялося раніше, вечеря після шести вечора може привести до проблем шлунково-кишкового тракту і серця.
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