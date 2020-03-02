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Що не можна робити одразу після прийому їжі

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Що не варто робити після трапези

Чимало людей навіть не замислюється над тим, що після трапези не варто займатись деякими справами. Що ж не можна робити одразу після їжі – читайте далі.

Ви можете і не підозрювати над тим, що кожного дня робите ці помилки після трапези. Спеціалісти розповіли, чим не варто займатись одразу після прийому їжі, щоб не погіршити самопочуття.

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Душ. Ця звичайна процедура шкодить нормальному обміну речовин, тому краще зачекати хоча б 40 хвилин після їжі, а тоді приводити себе до ладу.

Куріння. Курці звикли, що після будь-якої трапези варто зробити перекур. Але це погіршує метаболізм та збільшує ризики розвитку різних видів раку. "Куріння після їжі одна із найгірших речей, які ви робите для здоров'я", – наголошують експерти.

Що не варто робити після трапези - фото 389503
Що не варто робити після трапези

Чай. Ідея чаювати після сніданку, обіду чи вечері може зашкодити нормальному засвоєнню заліза. Тому зачекайте 30 хвилин, а тоді смакуйте улюблений напій.

Фрукти. Забудьте про фрукти на десерт, адже це значне навантаження на шлунок, який не встигає якісно все переробляти.

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Джерело: newsyou.info
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