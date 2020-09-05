Учені розповіли, чому чоловікам легше худнути

Науковці, провівши низку випробувань, встановили, що чоловіки швидше за жінок скидають зайву вагу. Цікаво, що на це зовсім не впливає дотримання дієти.

Дійсно, процес схуднення у чоловічому організмі проходить швидше, ніж в жіночому. Чому ж так відбувається?

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Природою задумано, щоб рівень тестостерону у чоловіків і обсяг м'язової маси були значно вищими, ніж у жінок. Саме завдяки цим особливостям схуднення чоловікам дається легше, навіть якщо використовуються однакові способи скинути вагу.

Фахівці провели 49 досліджень чоловічих і жіночих дієт, і заявили, що чоловіки худнуть швидше за жінок через наявну м'язову масу, яка спочатку більша, ніж у представниць прекрасної половини людства.

Чоловіки худнуть швидше на будь-якій дієті

Також учені відзначають, що навіть сидячи на дивані, чоловік втрачає більше калорій, ніж жінка. Отакі щасливчики.

Крім того, на думку вчених швидке схуднення чоловіків пояснюється ще й тим, що жінкам постійно доводиться готувати їжу та пробувати її, що тільки додає зайві кілограми.

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