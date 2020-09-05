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Учені розповіли, чому чоловікам легше худнути

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Чоловіки швидше худнуть, ніж жінки - фото 1
Чоловіки швидше худнуть, ніж жінки

Науковці, провівши низку випробувань, встановили, що чоловіки швидше за жінок скидають зайву вагу. Цікаво, що на це зовсім не впливає дотримання дієти.

Дійсно, процес схуднення у чоловічому організмі проходить швидше, ніж в жіночому. Чому ж так відбувається?

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Природою задумано, щоб рівень тестостерону у чоловіків і обсяг м'язової маси були значно вищими, ніж у жінок. Саме завдяки цим особливостям схуднення чоловікам дається легше, навіть якщо використовуються однакові способи скинути вагу.

Фахівці провели 49 досліджень чоловічих і жіночих дієт, і заявили, що чоловіки худнуть швидше за жінок через наявну м'язову масу, яка спочатку більша, ніж у представниць прекрасної половини людства.

Чоловіки худнуть швидше на будь-якій дієті - фото 424015
Чоловіки худнуть швидше на будь-якій дієті

Також учені відзначають, що навіть сидячи на дивані, чоловік втрачає більше калорій, ніж жінка. Отакі щасливчики.

Крім того, на думку вчених швидке схуднення чоловіків пояснюється ще й тим, що жінкам постійно доводиться готувати їжу та пробувати її, що тільки додає зайві кілограми.

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Джерело: Neboley
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