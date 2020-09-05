5 бюджетних продуктів, які покращують зір

Недостатньо обмежувати час, проведений вами перед екраном гаджетів. Важливо і правильно формувати свій раціон, аби зміцнити зір. Ці бюджетні та смачні продукти позитивно вплинуть на здоров'я ваших очей.

Розповідаємо, які продукти варто додати до звичного раціону, аби позитивно вплинути на свій зір.

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Риба. Лосось, тунець та скумбрія є відмінним джерелом жирних кислот Омега-3, які допомагають зберігати природне зволоження в очах і запобігають синдрому сухого ока. Додайте цю їжу до свого раціону, щоб знизити ризик розвитку катаракти та дегенерації жовтої плями в майбутньому.

Додайте до свого раціону рибу

Листові зелені овочі. Через високий рівень лютеїну та зеаксантину листові зелені овочі на зразок капусти, шпинату і броколі мають потужні антиоксидантні властивості, що дозволяє боротися з вільними радикалами в очах. Це, своєю чергою, може запобігти дегенерацію жовтої плями й утворення катаракти з часом.

Яйця. Багаті вітаміном А яйця допомагають запобігти курячій сліпоті і сухості очей. Присутні в жовтку каротиноїди можуть допомогти поліпшити захисний пігмент в макуле – частини ока, яка контролює центральний зір.

Яйця позитивно впливають на здоров'я вашого зору

Цитрусові. Ці фрукти багаті вітаміном С, що зміцнює імунну систему, її стійкість до очних інфекцій та інших захворювань.

Горіхи. Обов'язково включайте в раціон мигдаль, фісташки та волоські горіхи. Вони є хорошим джерелом вітаміну Е, який також діє як антиоксидант, що допомагає зберегти зір.

Усі ці продукти є порівняно бюджетними, тож не мають сильно вдарити по вашому сімейному бюджету. Водночас ви зекономите гроші на лікарські засоби та візити до спеціалістів.

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