Дієтологи розповіли, як схуднути за допомогою бананів

Банани – одні з найпопулярніших фруктів у світі. Вони багаті вітамінами і клітковиною, корисними для здоров'я. Також банани широко відомі як "фрукт щастя", оскільки збільшують рівень гормону дофаміну "гарного самопочуття".

Кажуть, що банани корисні для людей, які намагаються схуднути. Однак важливо відзначити, що цей жовтий фрукт безпосередньо не змушує вас худнути.

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Банан містить багато калорій. У 100 грамах бананів міститься 89 калорій, а от у такій же кількості яблук – 52. То як же ж банани допомагають схуднути?

Банани сприяють відчуттю ситості

Клітковина: ключ до зниження ваги

Користь банана для схуднення у першу чергу пов'язана з його волокнистим вмістом. Банани є хорошим джерелом клітковини – в середньому банані її близько 3,07 грама.

Клітковина змушує вас відчувати себе ситими довше, що призводить до зменшення споживаної, а разом із тим – калорій. Деяким типам клітковини потрібно більше часу для перетравлення, тому споживання їжі краще регулюється.

Як їсти банани, щоб схуднути

Експерти рекомендують їсти банани в ролі заміни калорійної їжі з високим рівнем жиру. У вас може бути кілька варіантів приємного обіду або закуски з бананом.

Додавайте до сніданку банани

Оптимальні варіанти

Вівсянка – додайте в ранкову вівсянку нарізані банани й інші фрукти.

– додайте в ранкову вівсянку нарізані банани й інші фрукти. Посипаний корицею банан – просто посипте скибочки фрукта корицею, щоб урізноманітнити смак.

– просто посипте скибочки фрукта корицею, щоб урізноманітнити смак. Йогурт – змішайте нарізаний банан зі знежиреним простим грецьким йогуртом.

Тож можете спокійно ласувати бананом. Головне – пам'ятати про те, що він досить таки калорійний. Тож за раз бажано насолоджуватися не більше, ніж одним фруктом.

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