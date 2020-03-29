Учені пояснили, чому варто пити воду натщесерце

Ідея випивати склянку води щоранку далеко не нова, але небагато людей взяло її за звичку. Німецькі науковці пояснили, чому справді варто починати день з води.

Медики з Німеччини рекомендують вранці натщесерце випивати склянку води, щоб покращити здоров'я та самопочуття. Річ у тому, що вона допомагає швидко збадьоритись, тому можна зменшити кількість кави.

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Також склянка води дозволяє запустити метаболізм, покращує травлення та позитивно впливає на вагу. Не варто забувати і про те, що цей найпростіший напій сприяє виведенню шлаків та токсинів з організму.

День варто починати зі склянки води

Фахівці радять не нехтувати водою і тим, у кого проблеми зі шлунком, а також зі шкірою. Часто саме зневоднення є причиною сухості та появи зморщок. Важливо: найкраще пити воду кімнатної температури і невеликими ковтками. Можна доповнювати її м'ятою, лимоном та невеликою кількістю меду. Також підійдуть заморожені ягоди.

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