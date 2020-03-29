Експерти розповіли, яким має бути правильний весняний сніданок

З настанням весни, ми все частіше помічаємо ознаки авітамінозу. Втома, не найкращий стан шкіри і волосся. Дієтологи розповіли, як за допомогою правильного сніданку можна швидко прийти у форму і виглядати значно краще.

Правильний сніданок може не тільки зарядити енергією на весь день, а й допоможе зміцнити імунітет.

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Основою гарного сніданку фахівці називають цільнозерновий хліб і різні каші – наприклад, вівсянка або пшоно – з додаванням сухофруктів. Навесні сніданки потрібно насичувати вітамінами. Особливо необхідний у ці дні вітамін D.

Навесні сніданок має бути збалансованим

Вітамін D можна знайти у яєчному жовтку, тому під час сніданку до каші потрібно додавати варене яйце або омлет. На тост з цільнозернового хліба дієтологи рекомендують покласти шматочок риби жирних сортів – скумбрії, лосося, сьомги або форелі.

Також ідеальним варіантом для сніданку фахівці вважають сир. А ось з напоїв радять звернути увагу на какао, цикорій і відвар шипшини.

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