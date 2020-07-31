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Учені пояснили, чому особливо важливо ставити перед собою цілі

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Посталення цілей допомагає людям почуватися краще - фото 1
Посталення цілей допомагає людям почуватися краще

Дослідники з Університету Вашингтона у Сент-Луїсі прийшли до висновку, що поставлена ціль допомагає людям у житті. Прагнучи до успіху, ми стаємо щасливішими і легше переживаємо стрес. Причому стосується це не тільки особистих, а й корпоративних цілей.

Учені запитали понад 1100 осіб про їх відданість цілям компаній, в яких вони працюють. З'ясувалося, що в організаціях, де є прописана місія, співробітники частіше відчувають позитивні емоції, а також пишаються роботою. Крім того, їм легше вдається справлятися з важкими періодами у житті.

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Людям потрібна мета, щоб розуміти, навіщо вони працюють, щоб бачити сенс у своїй діяльності. Коли ми чітко бачимо свою мету, стаємо щасливішими і задоволеними, – пояснили експерти.

Чітко окреслена мета дозволяє почуватися щасливішими - фото 418581
Чітко окреслена мета дозволяє почуватися щасливішими

Раніше учені вразили заявою, пов'язаною з гедоністами. Дослідники з університетів Цюриха та Неймегена знайшли чудовий аргумент на захист усіх фанатів проведення часу з задоволенням, а не з користю. Виявилось, що далеко не кожен уміє правильно відпочивати, а такий гедонізм дозволяє людям почуватись щасливими і робить їх продуктивнішими. Звісно ж, у межах розумного.

Новий експеримент підтвердив, що невеликі перерви на відпочинок без справ допомагають позбутись тривоги та покращити самопочуття. А от думки про певні досягнення під час такого відпочинку зовсім не приносять жодної користі.

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Джерело: Eurekalert
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