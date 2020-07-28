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Ближчі до успіху: учені здивували несподіваною заявою про гедоністів

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Чим корисно інколи лінуватись - фото 1
Чим корисно інколи лінуватись

Чимало людей вважають, що вихідні без справ на дивані – це дарма проведений час. Але насправді такий гедонізм має і свої значні переваги.

Дослідники з університетів Цюриха та Неймегена знайшли чудовий аргумент на захист всіх фанатів проведення часу з задоволенням, а не з користю. Виявилось, що далеко не кожен уміє правильно відпочивати, а такий гедонізм дозволяє людям почуватись щасливими і робить їх продуктивнішими. Звісно ж, у межах розумного.

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Новий експеримент підтвердив, що невеликі перерви на відпочинок без справ допомагають позбутись тривоги та покращити самопочуття. А от думки про певні досягнення під час такого відпочинку зовсім не приносять жодної користі.

Ближчі до успіху: учені здивували несподіваною заявою про гедоністів - фото 417886

"Приміром, коли ви лежите на дивані та думаєте про спорт, яким зараз не займаєтесь. Ці думки про довготривалі цілі не дозволяють задовольнити нинішню потребу у відпочинку", – пояснюють науковці.

Тому важливо вміти поєднувати і гедонізм, і самоконтроль, а не зловживати пролежуванням вільного часу чи стресуванням у миті, коли ви нічим не займаєтесь.

Ближчі до успіху: учені здивували несподіваною заявою про гедоністів - фото 417885

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Джерело: kanobu
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