Ближчі до успіху: учені здивували несподіваною заявою про гедоністів

Чимало людей вважають, що вихідні без справ на дивані – це дарма проведений час. Але насправді такий гедонізм має і свої значні переваги.

Дослідники з університетів Цюриха та Неймегена знайшли чудовий аргумент на захист всіх фанатів проведення часу з задоволенням, а не з користю. Виявилось, що далеко не кожен уміє правильно відпочивати, а такий гедонізм дозволяє людям почуватись щасливими і робить їх продуктивнішими. Звісно ж, у межах розумного.

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Новий експеримент підтвердив, що невеликі перерви на відпочинок без справ допомагають позбутись тривоги та покращити самопочуття. А от думки про певні досягнення під час такого відпочинку зовсім не приносять жодної користі.

"Приміром, коли ви лежите на дивані та думаєте про спорт, яким зараз не займаєтесь. Ці думки про довготривалі цілі не дозволяють задовольнити нинішню потребу у відпочинку", – пояснюють науковці.

Тому важливо вміти поєднувати і гедонізм, і самоконтроль, а не зловживати пролежуванням вільного часу чи стресуванням у миті, коли ви нічим не займаєтесь.

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