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Нічого не виходить на новій роботі: що робити

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Нова робота - фото 1
Нова робота / themuse

Якщо ви влаштувалися на нову роботу і в перші ж дні помітили, що абсолютно для неї не підходите, не поспішайте впадати у відчай.

Потрібен час на адаптацію

Швидше за все, ви просто не встигли зрозуміти справи компанії, пристосуватися до її корпоративної культури і набути навичок, які колись були непотрібними. Навіщо квапити події? Пройде ще кілька тижнів, і ви знайдете потрібну хвилю. Головне, не вдавайте з себе експерта. Без сорому звертайтеся за роз'ясненнями до колег.

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Винен стрес

Звикаючи до людей, місця і графіку, ви мимоволі піддаєте себе стресу. На тлі загальної тривожності будь-яка дрібна помилка може стати причиною для паніки (і, отже, для інших помилок). Щоб вирватися з порочного кола, як слід відпочивайте у вихідні і вечорами. У вашому випадку ідея брати роботу додому – дуже погана ідея.

Це місце праці вам не підходить

Задуматися про зміну роботи і / або професії, варто за таких обставин:

  • виконання нових обов'язків заважає складу вашого характеру (наприклад, ви обійняли посаду менеджера з реклами та раптово виявили, що дуже важко знайомитеся з людьми);
  • доручення, які вам дають, об'єктивно не відповідають вашій кваліфікації;
  • ви не можете зосередитися на ділі через неприйнятні умови праці, а керівництво відмовляється змінити ситуацію на краще.
Нічого не виходить на новій роботі: що робити - фото 418292

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Джерело: themuse
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