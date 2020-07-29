Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі

На перший погляд дуже різні області у вашому житті насправді подібні до сполучених посудин. Ваше інтимне життя прямо залежить від того, чи задоволені ви своєю роботою, і навпаки.

Ми розповімо вам про те, що ваше сексуальне життя, ваше лібідо і вподобання у ліжку можуть розповісти про ваші успіхи на роботі. Ось 5 ознак того, що вам пора підшукати нову роботу.

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1. Ви мастурбуєте на роботі

Випустити пару після напружених переговорів, це цілком нормальна практика. Але якщо ви займаєтеся самозадоволенням у робочий час на постійній основі – просто так, від нудьги, то у вас точно проблеми. Головна проблема в тому, що вам нудно і нічим зайнятися, а на роботі, як не крути, треба працювати. Робота повинна бути хоч крапельку цікавою.

Ви часто мастурбуєте на роботі

2. Ви рідко займаєтеся сексом

Це стосується як людей у ​​стосунках, так і одинаків. Бо якщо на роботі не все складається добре, або доводиться працювати понаднормово, сил на те, щоб зайнятися сексом зі своїм партнерам, просто немає. Так само як не вистачає сил на пошуки нового, у разі, якщо у вас нікого немає. Регулярний стрес і перманентна втома знищують ваше лібідо. Якщо це не проєктна робота або сезонні особливості, а вам постійно доводиться працювати буквально до виснаження, то вам явно треба щось міняти.

3. Ви думаєте тільки про секс

Надмірна сексуальна активність теж не є доброю ознакою. Якщо ви не можете зосередитися на роботі, а ваші думки постійно заповнює еротичний калейдоскоп, значить вам чогось не вистачає у роботі. Робота, яка не здатна вас захопити так само, як об'єкт ваших сексуальних бажань, – не ваша робота.

Усі ваші думки зосереджені тільки на сексі

4. Ви стали значно грубіші у сексі

Ваш партнер скаржиться на те, що останнім часом ви стали агресивнішими й вимогливішими у ліжку? Можливо, ви випускаєш своє жорстке "Я" назовні, а можливо, ви втомилися від постійного гноблення на роботі і хочете покомандувати хоч десь. У такому разі задоволення ви не отримаєте ні на роботі, ні у ліжку. Намагайтеся самоствердитися серед колег, а не серед статевих партнерів.

5. Ви абсолютно байдужі до сексу

Вам просто не хочеться. Замість пристрасної ночі ви обираєте міцний сон? Ви любите свою роботу, як дружину, і присвячуєте їй весь свій вільний час і всі залишки похоті. У нас для тебе погані новини – це не взаємно. Робота не любить вас, вона використовує вас як повію, причому, визнайте, що не найдорожчу. Витратьте свій аванс на когось, хто дійсно оцінить ваші старання, і поверніть собі смак до життя.

Ви збайдужіли до сексу

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