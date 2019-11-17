Учені назвали сухофрукт, який корисно їсти весь рік

Науковці розповіли, який смачний сухофрукт варто внести до свого раціону, щоб не мати проблем зі здоров'ям. Особливо актуально для холодної пори року.

Дієтологи наголошують, що фініки є значно кориснішими, аніж більшість людей вважає. Річ у тому, що вони багаті на цинк, мідь, селен, залізо, натрій, фосфор, магній, калій та кальцій. Не варто забувати і про те, що вони доволі смачні та ідеально доповнюють салати, випічку чи ранкову вівсянку.

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Медики розповідають, що фініки корисні для тих людей, які страждають від перевтоми, анемії, гіпертонії, а також захворювань серця. Регулярне вживання цих смаколиків допомагає зміцнювати імунітет, полегшувати застуду та стимулює мозкову активність.

Фініки дуже корисні для здоров'я

Якщо вам досі бракує причин прикупити фініків, то доведено, що вони зміцнюють захисну систему організму, нормалізують кислотний баланс і знижують ризики появи пухлин.

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