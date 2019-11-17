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Учені назвали сухофрукт, який корисно їсти весь рік

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Користь фініків - фото 1
Користь фініків

Науковці розповіли, який смачний сухофрукт варто внести до свого раціону, щоб не мати проблем зі здоров'ям. Особливо актуально для холодної пори року.

Дієтологи наголошують, що фініки є значно кориснішими, аніж більшість людей вважає. Річ у тому, що вони багаті на цинк, мідь, селен, залізо, натрій, фосфор, магній, калій та кальцій. Не варто забувати і про те, що вони доволі смачні та ідеально доповнюють салати, випічку чи ранкову вівсянку.

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Медики розповідають, що фініки корисні для тих людей, які страждають від перевтоми, анемії, гіпертонії, а також захворювань серця. Регулярне вживання цих смаколиків допомагає зміцнювати імунітет, полегшувати застуду та стимулює мозкову активність.

Фініки дуже корисні для здоров'я - фото 368676
Фініки дуже корисні для здоров'я

Якщо вам досі бракує причин прикупити фініків, то доведено, що вони зміцнюють захисну систему організму, нормалізують кислотний баланс і знижують ризики появи пухлин.

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Джерело: newsyou.info
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