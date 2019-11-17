Як прокидатись вранці без стресу: прості поради

Ранок завжди важкий, коли попереду чимало справ, однак його однозначно можна зробити кращим. Зібрали прості поради, як прокидатися бадьоро та легко без стресу.

Ранковий підйом на роботу – не найприємніша річ дня, однак і її можна покращити, якщо дотримуватись доволі легких лайфхаків. Вони допоможуть знизити рівень стресу на початку дня, а також додати бадьорості.

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Почнемо з того, що ще ввечері можна виділити час для прогулянки на свіжому повітрі, а також не зловживати напоями з кофеїном. А вже вранці можна привчитись до контрастного душу, який дозволить не лише швидко прокинутись, а й зміцнити імунітет. Звісно ж, не варто забувати про те, що одразу не корисно обливатись крижаною водою, а от поступово змінювати температуру – правильне рішення.

Сніданок не можна пропускати

Ще одним важливим фактором є сніданок. Краще виділити додаткові 10-15 хвилин, щоб поснідати, адже це найважливіша трапеза упродовж дня.

Ні для кого не є секретом, що ранкова зарядка обов'язкова для всіх, особливо для офісних працівників. Не варто уявляти собі повноцінне тренування, адже воно лише позбавить сил вранці, а от активна руханка дозволить швидше прокинутись та тримати м'язи в тонусі.

Ранкова зарядка корисна

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