Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Як прокидатись вранці без стресу: прості поради

  • 33
Хороші поради для ранку - фото 1
Хороші поради для ранку

Ранок завжди важкий, коли попереду чимало справ, однак його однозначно можна зробити кращим. Зібрали прості поради, як прокидатися бадьоро та легко без стресу.

Ранковий підйом на роботу – не найприємніша річ дня, однак і її можна покращити, якщо дотримуватись доволі легких лайфхаків. Вони допоможуть знизити рівень стресу на початку дня, а також додати бадьорості.

І ще: Як позбутися головного болю без таблеток: прості та дієві способи

Почнемо з того, що ще ввечері можна виділити час для прогулянки на свіжому повітрі, а також не зловживати напоями з кофеїном. А вже вранці можна привчитись до контрастного душу, який дозволить не лише швидко прокинутись, а й зміцнити імунітет. Звісно ж, не варто забувати про те, що одразу не корисно обливатись крижаною водою, а от поступово змінювати температуру – правильне рішення.

Сніданок не можна пропускати - фото 368651
Сніданок не можна пропускати

Ще одним важливим фактором є сніданок. Краще виділити додаткові 10-15 хвилин, щоб поснідати, адже це найважливіша трапеза упродовж дня.

Ні для кого не є секретом, що ранкова зарядка обов'язкова для всіх, особливо для офісних працівників. Не варто уявляти собі повноцінне тренування, адже воно лише позбавить сил вранці, а от активна руханка дозволить швидше прокинутись та тримати м'язи в тонусі.

Ранкова зарядка корисна - фото 368650
Ранкова зарядка корисна

Читайте також: 5 порад, як навчитись частіше пити воду

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 884
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5736
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2541
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа