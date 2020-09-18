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Учені назвали страву, яку не варто розігрівати: ви будете здивовані
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При повторному розігріванні багато продуктів втрачають свої корисні властивості та смакові якості. А деякі з них можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Учені з'ясували, що серед усіх круп шкідливим після розігрівання стає саме рис.
Річ у тім, що в цьому продукті можуть бути спори бактерій Bacillus cereu, які виживають у процесі приготування страви. Ці бактерії здатні викликати харчові токсикоінфекції у людини.
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Експерти кажуть, що рис потрібно класти до холодильника не пізніше, ніж через годину після його подачі на стіл. При кімнатній температурі шкідливі мікроорганізми починають активно розмножуватися. В цілому, готову страву не рекомендується зберігати понад 24 години.
Страви з рисом підігрівати не варто
"Якщо ви з'їсте рис з бактеріями Bacillus cereus, то можете захворіти, а також отримати блювоту або діарею протягом кількох годин після трапези", – відзначили медики.
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