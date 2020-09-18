Ми теж так хочемо: у Канаді запустили сервіс підписки на піцу

Канадська закусочна General Assembly запустила перший у світі сервіс підписки на піцу. Вона обіцяє за встановлену плату (від $ 39) регулярно доставляти набір з чотирьох, шести, восьми або десяти заморожених страв прямо до дверей своїх клієнтів.

Щоб приготувати піцу, потрібно покласти її у духовку всього на 5-7 хвилин. При цьому в General Assembly запевняють, що їхні продукти зовсім не схожі на типові напівфабрикати, які можна знайти в супермаркетах.

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У піцах мережі закусочних використовуються тільки тісто на заквасці, витримана моцарела та свіжі інгредієнти екстракласу.

Усього в асортименті 6 варіантів страви діаметром 10 дюймів (25,5 см). Це, серед іншого, аналог класичної піци "Маргарита", Loving Cup для любителів пепероні та веганська Garden Smash.

Поки підписка на піцу доступна тільки у Торонто, але в General Assembly обіцяють, що скоро сервіс запрацює по всій Канаді.

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