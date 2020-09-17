Популярні харчові звички, які можуть нашкодити нашому здоров'ю

Харчові звички формуються не один рік, а тому поступово стають частиною нашого життя. Але часом вони не такі вже й нешкідливі.

Фахівець з харчування й очищення організму, Валентина Івушкіна, у своєму блозі розповіла про те, які звички можуть погіршувати роботу травлення, сприяти набору ваги, порушенню обміну речовин, а також ослабленню імунітету.

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1. На сніданок їсти сиру або холодну їжу: бутерброди, йогурти, фрукти, сирки, смузі, салати. Шлунок нагадує мотор: уранці йому потрібно паливо – тепла м'яка приготована їжа, яка легко перетравлюється. А сира холодна їжа уповільнює метаболізм; звідси – відсутність енергії протягом дня, а також проблеми з травленням.

На сніданок має бути тепла їжа

2. Перекушувати харчовим "сміттям": цукерками, печивом, вафлями, шоколадом, зефіром і т.д. Солодощі не заборонені, вони потрібні у раціоні, але вони повинні бути корисними – виготовленими з натуральних продуктів, недовгого зберігання (до 5 днів) і без консервантів.

3. Їсти дріжджовий хліб. Хлібопекарські дріжджі містять величезну кількість шкідливих хімічних елементів і важких металів, а тому сприяють дефіциту вітамінів, а також закисленню організму та порушенню мікрофлори кишківника. Звідси – бродіння, гази, здуття.

4. Вживати консервовану їжу, соління, маринади. Будь-яка консервована їжа уповільнює обмін речовин, погіршує роботу органів шлунково-кишкового тракту і в результаті сприяє набору ваги. До того ж у ній багато солі, що веде до затримки рідини, набряків, порушення у роботі нирок.

Не їжте багато консервацій і соління

5. Їсти кисломолочну продукцію після 19:00. Будь-яка кисломолочна продукція – продукт бродіння. Оскільки ввечері метаболізм максимально низький, продукти бродіння засвоюються повільно, утворюючи токсини, збільшуючи застійні процеси, знижуючи імунітет.

6. Пити соки замість того, щоб їсти фрукти. У соку дуже велика концентрація цукру, а це навантаження на підшлункову та ризик розвитку діабету. Крім того, у соку значно менше клітковини, ніж у фруктах, а отже, і користі не так уже й багато.

7. Їсти багато горіхів. Це один з найбільш поживних і корисних продуктів. Однак пам'ятайте: горіхи дуже калорійні, вони повільно та важко засвоюються. Якщо у вас є проблеми з травленням, ними краще не зловживати – однієї жменьки 2-3 рази на тиждень цілком достатньо.

Не зловживайте горіхами

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