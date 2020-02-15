Учені назвали ще одну вагому причину пити зелений чай

Зелений чай – це справжній "суперфуд", відомий кілька сотень років. Він позитивно впливає на вагу та здорову кишкову флору. Науковці ж знайшли ще одну корисну властивість цього напою.

Китайські науковці вирішили перевірити, чи може зелений чай бути корисним при раку грудей. Для цього вони опрацювали 16 досліджень.

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У пошуках протиракових речовин вчені виявили рослинні інгредієнти, в тому числі фітохімічний епігаллокатехін-3-галлат (ECGC), що міститься у великій кількості в чаї. Він належить до підгрупи поліфенолів і, крім своїх антиоксидантних властивостей, має високу захисну функцію для клітин, блокує важливий фермент, який відіграє важливу роль в ракових клітинах.

Зелений чай надзвичайно корисний, якщо ним не зловживати

"Для розвитку раку грудей це означає інгібування росту ракових клітин. Результати аналізу показали, що люди з високим споживанням зеленого чаю мали нижчий ризик раку грудей у порівнянні з людьми з низьким споживанням зеленого чаю. Дослідники побачили лінійний зв'язок між споживанням зеленого чаю і ризиком раку молочної залози. Вони прийшли до висновку, що вживання зеленого чаю протягом декількох років може знизити ризик раку грудей", – пише видання Fit For Fan.

Але необхідна обережність

Яким би не був корисним зелений чай, останні результати необхідно розглядати критично. Велика частина досліджень проводилася в Азії, включаючи цей метааналіз. Тому результати не можуть бути застосовані 1: 1 до західних реалій. На дослідження також могли вплинути такі фактори, як здорове харчування, екологія тощо. Нагадаємо, що зелений чай також містить кофеїн і тому не повинен вживатися у надмірних кількостях.

Утім, відмовитися від щоденної чашечки цього чудового напою не слід. Тим паче, що він неабияк бадьорить та наповнює енергією, яка знадобиться вам для нових звершень!

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