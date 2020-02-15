Науковці назвали вагому причину не відмовлятися від відпустки

Якщо ви постійно віддаєте перевагу роботі, а про повноцінну відпустку забуваєте, – будьте готовими не лише до вигорання, а й інших не вельми приємних наслідків. Зокрема, науковці впевнені, що саме відпочинок запобігає появі метаболічного синдрому.

Близько чверті дорослих мають метаболічний синдром. Це група факторів ризику, пов'язаних з підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та інсульту. Ризик збільшується з віком, особливо при недостатній кількості фізичних навантажень, курінні, а також зайвій вазі.

І ще: Дієтологи назвали ідеальні та корисні продукти для пізньої вечері

Дослідження, проведене вченими з Сиракузького університету підтвердило ще один дійсно цікавий спосіб знизити ризик метаболічного синдрому: взяти відпустку. Спостереження підтвердило те, що більшість з нас знає: ніщо не зрівняється з хорошим відпусткою для зниження стресу і поліпшення загального самопочуття.

Зв'язок між відпочинком і зниженням метаболічного синдрому очевидний: чим більше відпочивали учасники дослідження, тим нижчим був ризик.

Для цього вчені проаналізували дані 63 працівників, які мали право на оплачувану відпустку. Були взяті зразки крові, виміряний обсяг талії. У деяких був діагностований метаболічний синдром.

Лікарі провели опитування та виявили цікаву закономірність

Ознаки метаболічного синдрому:

Окружність талії понад 88 см у жінок і 101 см у чоловіків.

Показання артеріального тиску вище 130/85 мм рт.

Рівень тригліцеридів у крові 1,7 ммоль/л.

"Хороший" рівень холестерину у жінок нижче 50 мг/л або у чоловіків 40 мг/дл.

Рівень глюкози в крові натще не менше 100 мг/дл.

Учасники були опитані про відпустки, взяті у минулому році. Результати: у тих, хто мав більше відпусток, був найнижчий ризик метаболічного синдрому.

Читайте також: Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів