Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Науковці назвали вагому причину не відмовлятися від відпустки

  • 12
Відпустка допомагає запобігти метаболічному синдрому - фото 1
Відпустка допомагає запобігти метаболічному синдрому

Якщо ви постійно віддаєте перевагу роботі, а про повноцінну відпустку забуваєте, – будьте готовими не лише до вигорання, а й інших не вельми приємних наслідків. Зокрема, науковці впевнені, що саме відпочинок запобігає появі метаболічного синдрому.

Близько чверті дорослих мають метаболічний синдром. Це група факторів ризику, пов'язаних з підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та інсульту. Ризик збільшується з віком, особливо при недостатній кількості фізичних навантажень, курінні, а також зайвій вазі.

І ще: Дієтологи назвали ідеальні та корисні продукти для пізньої вечері

Дослідження, проведене вченими з Сиракузького університету підтвердило ще один дійсно цікавий спосіб знизити ризик метаболічного синдрому: взяти відпустку. Спостереження підтвердило те, що більшість з нас знає: ніщо не зрівняється з хорошим відпусткою для зниження стресу і поліпшення загального самопочуття.

Зв'язок між відпочинком і зниженням метаболічного синдрому очевидний: чим більше відпочивали учасники дослідження, тим нижчим був ризик.

Для цього вчені проаналізували дані 63 працівників, які мали право на оплачувану відпустку. Були взяті зразки крові, виміряний обсяг талії. У деяких був діагностований метаболічний синдром.

Лікарі провели опитування та виявили цікаву закономірність - фото 386157
Лікарі провели опитування та виявили цікаву закономірність

Ознаки метаболічного синдрому:

  • Окружність талії понад 88 см у жінок і 101 см у чоловіків.
  • Показання артеріального тиску вище 130/85 мм рт.
  • Рівень тригліцеридів у крові 1,7 ммоль/л.
  • "Хороший" рівень холестерину у жінок нижче 50 мг/л або у чоловіків 40 мг/дл.
  • Рівень глюкози в крові натще не менше 100 мг/дл.

Учасники були опитані про відпустки, взяті у минулому році. Результати: у тих, хто мав більше відпусток, був найнижчий ризик метаболічного синдрому.

Читайте також: Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів

Джерело: Science Daily
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
  • 09 лютого, 18:45
  • 1007
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
  • 11 лютого, 11:00
  • 487
Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
  • 13 лютого, 16:51
  • 2514
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука