Учені назвали прянощі, які допомагають схуднути

Команда науковців дійшла до висновку, що звичайна спеція дозволяє позбутись зайвих кілограмів та покращити здоров'я. До того ж, вона зробить смачнішими та цікавішими улюблені страви.

Дослідники зі США та Туреччини виявили, що звичайна кориця серед своїх корисних властивостей має ще й прискорення схуднення. Річ у тому, що ця пряність містить чимало поліфенольних оксидантів, які позитивно впливають на стан здоров'я.

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Це підтвердив експеримент з лабораторними мишами, яких розділили на три команди: перша вживала їжу з високим вмістом жирів, друга – звичайний корм, а третя отримувала з різною їжею корицю. Упродовж трьох місяців дослідники стежили за станом здоров'я гризунів. Виявилось, що ті тваринки, які отримували під час трапези і корицю, були на 30% стрункішими за своїх побратимів. Також саме у цих піддослідних були найкращі показники холестерину в крові.

Ця спеція пришвидшує схуднення

Тому можна не ігнорувати корицю у напоях та стравах. Звісно ж, варто розуміти, що лише спеція не дозволить побачити яскравий результат.

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