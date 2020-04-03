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Карантин Коронавірус

Прості правила, як зберегти фігуру на віддаленій роботі

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Як не набрати вагу під час роботи вдома - фото 1
Як не набрати вагу під час роботи вдома

Карантин перевів багатьох людей на віддалену роботу, що збільшило спокусу зайвий раз поїсти. Фахівці розповіли, як підтримувати себе у формі, не покидаючи дому.

Графік харчування. Щоб стрес та вільний доступ до холодильника не стали невдалим жартом для фігури, потрібно чітко розпланувати трапези. Приміром, сніданок найкраще планувати вже за годину після пробудження. А обід та вечерю з різницею у 4-5 годин.

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Продумайте меню. Це дозволить довго не морочити голову над тим, що поїсти, а також знизить ризики спроживання шкідливої їжі. Порада: кожна трапеза повинна складатись з білків, корисних жирів та складних вуглеводів.

Як не набрати вагу під час роботи вдома - фото 395892
Як не набрати вагу під час роботи вдома

Вода. Якщо ви все ще маєте звичку втамовувати спрагу газованими напоями та соками, то пора замінити їх на звичайну воду. Вона чудово впливає на стан організму та допомагає боротись з фантомним голодом.

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Джерело: newsyou.info
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